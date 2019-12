Red Dead Online | allerta meteo invernale sulla frontiera

Leggi la notizia su gamerbrain

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Lo spirito festivo ha invaso i cinque Stati. Nelle prossime settimane, Redsi vestirà a festa grazie ad apposite condizioniinvernali, varianti festive delle modalità Resa dei conti, decorazioni presso l’accampamento e la Capanna da Distillatore, regali e molto altro. Viaggiando, avrai probabilmente udito i pianisti dei saloon suonare canzoni festive che accompagnano la gente di tutto il Paese, allegramente affaccendata nei preparativi per le feste. Attenzione, però, poiché il mutare delle stagioni porta spesso con sé allaun clima molto rigido, con nevicate previste già nella giornata di domani. Coloro che si stanno preparando per l’inverno è bene che sappiano che le nevicate potrebbero diventare anche più intense. Ergo, meglio tenere vivo il fuoco da campo e lo stufato sempre ...

