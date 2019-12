Potenza | truffe a case di riposo e asili nido | 16 arresti

Leggi la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Estorsione, autoriciclaggio econsumate e tentate ai danni dididi tutta Italia: sono le accuse, a vario titolo, nei confronti di 16 persone coinvolte in un'inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di. Stamani nelle province di Torino e Catania i Carabinieri del Comando provinciale del capoluogo lucano stanno eseguendo le misure cautelari emesse nei loro confronti. Le indagini hanno permesso di scoprire che i responsabili didi"erano indotti a versare denaro su più carte di credito, intestate ad ignoti, con la minaccia che, in caso contrario - è specificato in un comunicato diffuso dal Comando provinciale didei Carabinieri - non avrebbero più ricevuto contribuiti regionali o ministeriali".

AnsaSicilia : Truffe a case di riposo, 16 misure. Eseguite dai Carabinieri di Potenza nel Torinese e nel Catanese | #ANSA - iolanda_pitti : RT @MediasetTgcom24: Potenza, truffe a case di riposo e asili nido: 16 misure cautelari #Potenza - LaGazzettaWeb : Truffe ed estorsioni ad asili e case di riposo: 16 misure cautelari, indagano cc Potenza -