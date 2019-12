Pedofilia nella Chiesa, 2019 da record: mille denunce. In manette un sacerdote in Campania (Di venerdì 20 dicembre 2019) Pedofilia nella Chiesa, nel 2019 presentate oltre mille denunce. Il Vaticano: “Siamo travolti da uno tsunami”. Un nuovo arresto in Italia. CITTA’ DEL VATICANO – Pedofilia nella Chiesa, nel 2019 presentate oltre mille denunce. A riportare questi dati record è l’ufficio vaticano che ha precisato come i casi sono stati segnalati da tutto il mondo, anche Paesi di cui non aveva mai sentito parlare in precedenza. Il numero, però, è destinato ad aumentare. Nelle prossime settimane, infatti, altre persone potrebbero denunciare abusi da parte dei sacerdoti. Il Vaticano: “Esamineremo singolarmente ogni denuncia” “Siamo effettivamente assistendo ad uno tsunami di casi – ha riferito John Joseph Kennedy – in particolare da Paesi di cui non abbiamo mai sentito parlare prima. Suppongo che se non fossi un prete e se avessi un ...

