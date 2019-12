‘Ndrangheta, arrestato assessore regionale Piemonte. “Pacchetto voti” 15 mila euro (Di venerdì 20 dicembre 2019) Aveva trovato un accordo con la 'ndrangheta per ottenere un "pacchetto di voti" in cambio di 15 mila euro. E' una delle accuse contestate a Roberto Rosso, assessore regionale del Piemonte arrestato stamattina dalla Guardia di finanza con l'accusa di scambio elettorale politico-mafioso. Con un'operazione chiamata "Fenice", i finanzieri del Comando Provinciale di Torino hanno arrestato anche altre sette persone accusate di avere legami con la 'ndrangheta, radicate nel territorio di Carmagnola ed operanti a Torino. Rosso, esponente di Fratelli d'Italia, con delega per Rapporti con il Consiglio regionale, Delegificazione e semplificazione dei percorsi amministrativi, 59 anni, torinese, avvocato civilista, è stato deputato in Parlamento per cinque legislature e due volte sottosegretario (2011 e 2004-2006). Tra le condotte illecite contestate agli arrestati, oltre all'associazione per ...

