Mark Hamill si scusa per il like al tweet di J.K. Rowling: "Non avevo capito il suo vero significato" (Di venerdì 20 dicembre 2019) Mark Hamill è stato coinvolto nella polemica suscitata da un tweet di J.K. Rowling considerato offensivo nei confronti dei transessuali. Mark Hamill ha chiesto pubblicamente scusa per aver cliccato like al controverso tweet di J.K. Rowling considerato offensivo nei confronti della comunità transessuale e al centro di molte polemiche nelle ultime ore. L'interprete di Luke Skywalker ha spiegato la situazione rivelando che non conosceva il contesto delle parole scritte online dall'autrice di Harry Potter. Mark Hamill ha quindi scritto spiegando la sua reazione alle parole condivise da J.K. Rowling: "L'ignoranza non è una scusa, ma ho cliccato like al tweet senza capire cosa volessero dire l'ultima riga o gli hashtags. Ho apprezzato le parole precedenti e non mi ero reso ...

Leggi la notizia su movieplayer

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Mark Hamill