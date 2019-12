Juan Luis a Uomini e Donne per una scommessa | Gli amici lo incastrano (Di venerdì 20 dicembre 2019) L’ultima notizia è arrivata pochi minuti fa, una scommessa è il reale motivo per cui Juan Luis si è presentato a Uomini e Donne. Gli amici lo incastrano con alcuni screenshot. Oggi è andata in onda l’ultima puntata del trono over e anche l’ultima di prima delle tante attese vacanze natalizie. In puntata è stato … L'articolo Juan Luis a Uomini e Donne per una scommessa Gli amici lo incastrano proviene da www.meteoweek.com.

Leggi la notizia su meteoweek

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Juan Luis