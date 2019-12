Il Liceo Classico “Luigi Sodo” ospita lo scrittore Salvatore Ferri

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiCerreto Sannita (Bn) – Inizia in data odierna, per Il“Luigi Sodo” di Cerreto Sannita (BN), un progetto che vede l’istituto in rete con la casa editrice “2000diciassette“, sita in Telese Terme (BN). Un lungo percorso didattico all’insegna della letteratura e della lettura, che ha come finalità: “Il Viaggio”, partenza ed approdo dell’anima e del corpo. Il progetto prevede degli incontri mensili con alcuni scrittori della casa editrice sannita ed i ragazzi, ove saranno discusse varie tematiche, ampliate le conoscenze, approfondite le letture in vista di una progettualità più specifica. La tematica del “viaggio” sarà inserita da ogni autore in una dimensione specifica, ma diventerà, alla fine del progetto, fonte di meditazione universale. La discussione, il confronto e la ...

