Leggi la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Sulladello Sport Maurizio Nicita spiega gli incroci economici per cui ilavrebbe trovato la disponibilità per fare un’offerta di 30 milioni per, grazie alla rescissione del contratto con Ancelotti e gli introiti degli ottavi di Champions. Insomma una sorta di regalo di Ancelotti. Il club di De Laurentiis ha offerto all’Arsenal 3 milioni per un prestito di 18 mesi, con riscatto di altri 27 milioni. I Gunners non sono entusiasti della cifra ma attendono anche che si pronunci il giocatore, che vuol prima meglioqual è ildi crescita della società azzurra. Insomma non siamo vicini alla definizione degli accordi, ma non c’è chiusura da alcuna delle parti. Dunque si può essere discretamente discretamente ottimisti La trattativa va avanti. Non ci sono chiusure né grandi aperture, scrive Nicita. Quello che conta è che arrivi qualcuno ...

napolista : Gazzetta: #Torreira vuole capire il progetto del #Napoli Il Napoli si è mosso con un’offerta all’#Arsenal ma il cl… - CalcioNapoli24 : - SiamoPartenopei : Gazzetta, Laudisa: 'Torreira? Con Emery aveva perso il posto all'Arsenal, ora la situazione è cambiata' -