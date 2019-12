Fdi: Giunta Zingaretti vuole togliere palloncini a bambini (Di venerdì 20 dicembre 2019) Roma – “Abbiamo scoperto che il Partito Democratico ha presentato un emendamento al bilancio, a firma del consigliere Eleonora Mattia, che vieta, all’interno di fiere, sagre e mercati, l’utilizzo delle aste a sostegno dei palloncini dei bambini. La Giunta Zingaretti, quindi, se la prende anche con i divertimenti dei piu’ piccoli prevedendo addirittura una multa fino a mille euro”. E’ quanto dichiara il gruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio. “Lo stesso emendamento inoltre- continua il gruppo FdI- prevede che nelle spiagge sara’ vietato utilizzare contenitori, mescolatori per bevande, cannucce, posate e piatti di plastica anche per la somministrazione. Insomma una vera e propria ‘plastic tax’ in salsa regionale. Come Fratelli d’Italia abbiamo sempre affermato di essere plastic free, ma una politica ...

