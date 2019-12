Divorzio | un coniuge su 10 prosciuga il conto comune prima di separarsi

Leggi la notizia su gqitalia

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Colspesso il terreno di scontro diventa economico: a cominciare dai conti correnti cointestati. Non sono pochi gli ex coniugi (o in procinto di diventare ex) che si vedonore ildall'altra (ex) metà, secondo quanto emerge da un'indagine realizzata per Facile.it da mUp Research e Norstat. Sebbene, salvo specifiche eccezioni, la legge preveda che le somme vadano divise equamente, non sempre le cose vanno così; secondo l’indagine, il 17% dei divorziati e separati, vale a dire quasi 280.000 persone, ha dichiarato che l’ex partner si è tenuto tutti i soldi depositati oppure, tra i due, c’è chi, all’insaputa del, hato ildella separazione (9,2% pari a oltre 151.000 persone). Fra i 2,5 milioni di divorziati e separati italiani, ben 1,6 milioni (cioè il 65%) sono in ogni caso ...

