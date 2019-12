Com’è davvero la storia dei 6,7 miliardi di euro risparmiati dallo Stato col calo dello spread (Di venerdì 20 dicembre 2019) Ieri il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, si trovava in Commissione bilancio per un'audizione sulla manovra. E si è subito scontrato con il leghista Claudio Borghi, presidente della Commissione, in tema di risparmi sulla spesa per gli interessi. Infatti, tra i due, i numeri non tornano. "Il risparmio di spesa per interessi del 2020 è stimato in 6,7 miliardi, ed è quindi superiore alla cifra stimata in precedenza", afferma il ministro Gualtieri. Ma viene subito interrotto da Borghi, che parla invece di risparmi per 1,9 miliardi. Ma chi ha ragione?

