Brexit, il Parlamento dà il via libera all’accordo di Johnson (Di venerdì 20 dicembre 2019) Il premier conservatore incassa il sì della Camera dei Comuni con 358 voti favorevoli contro 234 contrari. È un passo decisivo per l’uscita della Gran Bretagna dalla Ue, dopo i vari flop di Theresa May

