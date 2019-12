Bastoncini di pesce ritirati dal mercato | pericolo frammenti di metallo all’interno

Leggi la notizia su fanpage

(Di venerdì 20 dicembre 2019) L'avviso di richiamo, diffuso dalla catena di supermercati Metro, riguarda un lotto didisurgelati venduti a marchio Ocean Blue e prodotti in Polonia. L'allarme per icontaminati dametallici era già scattato nei giorni scorsi tramite il Sistema rapido di allerta europeo per alimenti.

