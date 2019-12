World War Z riceve la nuova modalità Orda

Leggi la notizia su eurogamer

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Il popolare sparatutto cooperativo a tema zombie di Sabre Interactive,War Z, ha da poco ricevuto un nuovo aggiornamento su Xbox One, PlayStation 4 e PC che ha introdotto unaesplosiva variante di zombie e una.Entrambe le aggiunte arrivano come parte della cosiddetta seconda stagione di contenuti post-lancio del gioco, che ha già introdotto nuove missioni e unaarma. Ora, tuttavia, i giocatori possono affrontare un nuovo tipo di zombie noto come The Bomber, descritto come "il risultato di un esperto di demolizioni militari masticato da uno zombie".Secondo Sabre Interactive The Bomber garantirà un prezioso bottino bonus per le squadre che riusciranno a sconfiggerlo. Leggi altro...

Eurogamer_it : La modalità Orda e un nuovo zombie nel nuovo aggiornamento di #WorldWarZ. - gmerigo : RT @Il_Vitruviano: @RobertoBurioni @Fuxino89 Professore, ma perché non fa anche lei quello che raccomanda agli altri e ripassa bene prima d… - Psyclo_Bo : RT @Il_Vitruviano: @RobertoBurioni @Fuxino89 Professore, ma perché non fa anche lei quello che raccomanda agli altri e ripassa bene prima d… -