Vibo Valentia | maxi operazione contro la ‘Ndrangheta | 330 arresti

Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 19 dicembre 2019), 19 dic. (askanews) – Oltre 330 persone arrestate e 416 complessivamente indagate, tra cui imprenditori e politici, in diverse regioni italiane, in Germania, Svizzera e Bulgaria. In 260 sono finiti in carcere, 70 ai domiciliari. È il bilancio delladei Carabinieri del Ros e del Comando provinciale dila ‘Ndrangheta attiva nelnese e legata alla cosca Mancuso. L’ha disarticolato – di fatto – tutte le organizzazioni di ‘ndrangheta della provincia, facenti capo alla cosca Mancuso di Limbadi. I provvedimenti di custodia cautelare sono stati emessi dal gip di Catanzaro su richiesta della procura antimafia di Catanzaro, diretta da Nicola Gratteri. Per gli indagati le accuse sono di associazione mafiosa, omicidio, estorsione, usura, intestazione fittizia di beni, riciclaggio, ed altri reati ...

matteosalvinimi : I 'Kompagni' a Vibo Valentia invocano il Vangelo per giustificare l'apertura dei porti... mi fate schifo! Il 26 ge… - LuigiGallo15 : Sento tanto criticare lo Stato con eccessivo disprezzo ma lo stato siamo noi, lo Stato è un magistrato come Gratter… - matteosalvinimi : Amici calabresi, domani torno da voi! Vi aspetto a Catanzaro alle 11.15, a Vibo Valentia alle 15 e a Reggio Calabr… -