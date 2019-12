The Witcher di Netflix | quanto ne sa Henry Cavill di Geralt di Rivia?

Leggi la notizia su eurogamer

(Di giovedì 19 dicembre 2019) La serie TV di Thesta per approdare sul piccolo schermo grazie ae per l'occasioneè stato interrogato sul suo personaggio.ne sa l'attore didi?Apare l'intervista è andata molto bene,ha spiegato che cos'è un, qual è il suo lavoro, ovvero un cacciatore (l'attore dice un "super soldato") di taglie impiegato per uccidere mostri o comunque per fare uno sporco lavoro. Anche se ivengono indicati come persone senza sentimenti,spiega chenon è per nulla così.Il codice morale diè ricco di sfaccettature: come nei libri, a volte lo fa per denaro, altre invece accetta incarichi solo per il volere di aiutare persone in difficoltà. "Quando uccide lo fa per difendere le persone più deboli, non prova gusto nel togliere la vita" dichiara l'attore.Leggi altro...

