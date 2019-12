Stazione Spaziale | con quali sistemi informatici funzionano le apparecchiature a bordo?

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Ultimi giorni di scuola prima della pausa natalizia, tempo di saluti e di auguri per le festività imminenti, e di collegamenti con lo spazio! Per i ragazzi delle scuole Istituto Comprensivo “Caporizzi – Lucarelli” di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, e Istituto Comprensivo “Japigia 1 – Verga” di Bari, i saluti saranno ‘fuori da questo mondo’, grazie al collegamento radio con laInternazionale. L’astronauta dell’ESA di nazionalità italiana Luca Parmitano, attuale comandante della, risponderà alle loro domande e curiosità sulla vita adell’avamposto orbitante ma anche su possibili future missioni sulla Luna o su Marte, parte dei programmi ESA di esplorazione robotica e abitata. Scopriremo anche in che modo l’Italia ha contribuito alla realizzazione dei moduli della...

