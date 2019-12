Siena | il prof che inneggiava a Hitler va in pensione ed evita il licenziamento

Leggi la notizia su repubblica

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Emanuele Castrucci ha chiesto al rettore di poter lasciare la cattedra dal 1 gennaio 2020. Il collegio di disciplina si esprimerà comunque sulle sorti del docente, anche se la misura potrebbe non essere mai applicata

