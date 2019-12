Serie A 2019 2020 | 17a giornata | le partite in diretta su Sky e Dazn

Leggi la notizia su blogo

Lazio-Verona si giocherà mercoledì 5 febbraio alle ore 20.45 con DAZN su DAZN1 (canale 209). Da oggi, mercoledì 18 dicembre, torna in campo la Serie A. Le partite saranno trasmesse in tv da Sky (7) e DAZN (3), con la possibilità di usufruire anche di DAZN1 su Sky (canale 209). Di seguito tutti i dettagli della programmazione della diciassettesima giornata di campionato. In realtà, oggi si gioca l'anticipo Sampdoria-Juventus (perché i bianconeri domenica giocheranno la finale di Supercoppa italiana) e il recupero della settimana tra Brescia e Sassuolo.

