Pago interrogato sul Grande Fratello | Promosso o bocciato ? (Di giovedì 19 dicembre 2019) Mentre Pago viene interrogato al #GFQuiz, per lui c’è una corteggiatrice segreta ma molto famosa. Le Iene realizzano un vero e proprio esame a sorpresa sul Grande Fratello. Cosa farà il cantante? Il cantante Pago pubblica nelle stories di Instagram una sua intervista per vedere quanto conosce della storia del Grande Fratello in vista del … L'articolo Pago interrogato sul Grande Fratello Promosso o bocciato ? proviene da www.meteoweek.com.

Leggi la notizia su meteoweek

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Pago interrogato