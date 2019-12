Incidenti in montagna | in Val di Sole un opuscolo e una app per evitarli

Leggi la notizia su repubblica

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Nella stagione 2018-2019 sono stati 35mila i soccorsi in Italia. Incidenza maggiore nel fine settimana e nelle ore centrali del giorno. Alcol e velocità le cause, i consigli degli esperti per sciare in sicurezza

