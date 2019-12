Grande Fratello VIP 2019 | Antonella Elia e Michele Cucuzza tra i concorrenti

Leggi la notizia su movieplayer

(Di giovedì 19 dicembre 2019) La Casa delVIPcomincia a prendere forma, ieri Alfonso Signorini ha rivelato nuovi, tra cui. AlVIPci saranno anchetra i, a far compagnia all'appena annunciata Adriana Volpe e a Rita Rusic. L'ultima punta dell'anno de 'La Repubblica delle donne' si chiude con lo scoop promesso da Alfonso Signorini. Il conduttore della prossima edizione de 'IlVIP', ospite fisso del programma di Piero Chiambretti, ha confermato ufficialmente il nome di tre nuovi, tutti conosciuti alpubblico, come aveva promesso. Creando non poca suspence Signorini ha detto il primo nome, Adriana Volpe ex conduttrice di 'Mezzogiorno in famiglia' su Rai 2 e ...

