Fiumicino, nasce servizio lavaggio auto in parcheggi aeroporto (Di giovedì 19 dicembre 2019) Roma – L’aeroporto di Roma Leonardo da Vinci aggiunge un altro tassello alla propria strategia di offrire ai passeggeri servizi e comfort basati sulla sostenibilita’ e sul rispetto dell’ambiente. A partire da oggi, presso i parcheggi Easy Parking A-B-C-D dello scalo romano e’ possibile lasciare in totale sicurezza la propria auto e ritrovarla completamente ripulita al ritorno dal viaggio aereo. Il servizio di lavaggio e’ reso possibile grazie a una partnership raggiunta tra Aeroporti di Roma, Telepass e Wash Out, una startup innovativa specializzata nella pulizia delle automobili nei luoghi pubblici, attraverso prodotti non inquinanti e senza usare un solo goccio di acqua. Nel solo 2019, Wash Out ha operato risparmiando circa 9 milioni di litri di risorse idriche. La pulizia dell’auto ‘waterless’ per i clienti Telepass e’ ...

Leggi la notizia su romadailynews

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Fiumicino nasce