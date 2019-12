Bologna | c’è l’accordo per Vignato | le cifre dell’operazione

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Ilha definito l’operazione con il Chievo per l’acquisto del giovane: ledell’accordo Ilha definito l’operazione con il Chievo per il trasferimento di Emmanuel, stella classe 2000 che concluderà la stagione in Serie B con la maglia gialloblù. Come riporta il Corriere di, il club rossoblù verserà nelle casse clivensi 2,5 milioni di euro. Cifra dimezzata rispetto alle richieste nel corso dell’estate dal Chievo. Leggi su Calcionews24.com

Noiconsalvini : ELEZIONI EMILIA ROMAGNA, #SALVINI A BOLOGNA CON BORGONZONI. 'C'È VOGLIA DI CAMBIAMENTO' #BorgonzoniPresidente… - Twiperbole : Una #sciarpasospesa?? per donare calore: anche quest'anno, sotto il portico di Palazzo d'Accursio che si affaccia su… - Dry31895235 : RT @RadioSavana: Treno #Imola #Bologna. Una #risorsaINPS africana insulta ('sei un maiale') e sputa in faccia ad un controllore reo di aver… -