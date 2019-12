Bimbo grave a Napoli per meningite e sospetta tubercolosi | è psicosi tra i genitori

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoda pneumococco eper un bambino che frequenta l’”Istituto Comprensivo Marotta” di Via Adriano nel quartiere Soccavo, periferia occidentale di. E’ cominciato tutto venerdì scorso quando all’ospetale Cotugno, passando per l’Asl, arriva la segnalazione di un bambino ricoverato in gravissime condizioni per unada pneumococco. Deve essere operato in maniera urgente perché la pressione cranica è fortissima e quindi viene trasferito di corsa al Santobono. Ma durante i controlli sanitari evidenza anche qualche problema ai polmoni. Forse si tratta di. Si mette in moto la macchina dei controlli e le necessarie bonifiche di competenza dell’Asl. Tutto da prassi. Sabato la scuola resta chiusa. E il lunedì viene fatta la sanificazione, ovvero una pulizia con particolari detergenti proprio per ...

