Flamengo | Braz | «Ecco la verità sul prezzo di Gabigol»

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Il vicepresidente del, in contatto con l’Inter per definire il futuro di, ha svelato le cifre proposte Il vicepresidente delha rilasciato ai microfoni di Fox Sports alcuni aggiornamenti sulla trattativa con l’Inter per Gabibol.le sue dichiarazioni. «Riprenderemo immediatamente i colloqui perdopo la finale del Mondiale per Club. Per quanto riguarda i discorsi con l’Inter, va tutto bene. È un progetto che ha funzionato e vogliamo che continui. Con l’Inter le cose vanno bene da tre o quattro mesi. Il valore del suo cartellino è stato negoziato tre mesi fa, sembra che non ci siano cambiamenti. Siamo molto ottimisti su Gabriel, la cifra è ben al di sotto dei 22 milioni di euro». Leggi su Calcionews24.com

