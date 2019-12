Estrazioni abusive in una cava di calcare | indagati due noti imprenditori nel Casertano

Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiSan Felice a Cancello (Ce) – Nella giornata di ieri, a seguito di una complessa attività investigativa, i militari del Gruppo Carabinieri Forestale di Caserta e della Stazione Carabinieri Forestale di Caserta, coadiuvati da quelli appartenenti alle Stazioni Carabinieri Forestale di Marcianise, Piedimonte Matese e Vairano Patenora- hanno dato esecuzione al provvedimento di sequestro emesso da questa Procura della Repubblica ed avente ad oggetto unadi, sita in comune di San Felice a Cancello (CE), località Polvica, facente capo alla Ditta CA VE S.r.l. a socio unico, nei confronti di L.N. di 80 anni e N.N. di 52 anni, rispettivamente Amministratore Unico e gestore di fatto della società CA VE S.r.l.. I due sono gravemente indiziati di avere, nei mesi scorsi, in primis, dato luogo a ingentidella materia prima “” ...

