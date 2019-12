Cenone di Capodanno da Bruno Barbieri | quanto costa una cena targata Masterchef

Leggi la notizia su tpi

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)dail menù Parte il countdown per la notte di, e insieme a esso anche il consueto tormentone “Che fai a”: alcuni scelgono di fare ilin un ristorante stellato, come per esempio il Fourghetti di. Se a Milano il re della cucina gourmet è Carlo Cracco, a Bologna non si può non considerare il ristorante del cuoco di, per tutti coloro che hanno voglia di spendere un po’ di più del solito.unadaUnaal Fourghetti di120 euro a persona, ma nel prezzo non sono incluse bevande e alcolici, il che significa che il conto finale risulta di fatto molto più salato, e può salire fino a 300 euro a persona se si beve del vino. Il menu del Fourghetti diIl benvenuto dello Chef stellato alla guida di ...

PaolaAnna8 : RT @il_brigante07: Milano - LuinoNotizie : Tutto pronto alla '#Luinese' per il pranzo di #Natale e il cenone di #Capodanno?? Ecco i due menù e come prenotare????… - ALEADRIANI : Do volevi anda te? ?????? Cucino io e meglio con 600 euro facciamo capodanno con 300 persone ?? Valentina Taccaliti -