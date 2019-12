Attende il trasferimento in elicottero da Capri | muore a Napoli

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Una donna di 50 anni, di Ana) è morta all’alba all’ospedale Loreto Mare didopo che in precedenza aveva atteso per ore ilin eliambulanza dall’isola dialla terraferma. La donna, cardiopatica, era stata soccorsa dal 118 ieri sera verso le 22 ed affidata ai medici dell’ospedale Capilupi dell’isola di, che hanno constatato la presenza di una grave crisi cardiopolmonare. Secondo i sanitari, lo stato di salute della donna rendeva necessario ilurgente in una struttura specializzata. L’ospedale diha quindi avviato la ricerca di un ospedale idoneo attraverso il CORE (Centro operativo regionale emergenze) per chiedere l’invio, dalla base di Pontecagnano (Salerno), di unmilitare, attrezzato per volare anche di notte: una sollecitazione partita dopo che era stato ...

corrmezzogiorno : #Napoli Capri, cardiopatica attende per ore trasferimento in elicottero: muore 50enne - LaskaJuventus : RT @Federico_Scarso: #Calciomercato (@redazioneDNP) | Giulia #Mancuso lascerà la @JuventusFCWomen e giocherà la seconda parte di stagione a… - Federico_Scarso : #Calciomercato (@redazioneDNP) | Giulia #Mancuso lascerà la @JuventusFCWomen e giocherà la seconda parte di stagion… -