Uomo salva un cane che ha rischiato di finire strangolato in un ascensore

Leggi la notizia su bigodino

(Di martedì 17 dicembre 2019) Dalla città statunitense di Houston, in Texas, ci arriva una storia davvero incredibile. Una telecamera di sorveglianza ha ripreso il momento in cui unè riuscito are unda morte certa che rischiava di fare una brutta fine edalla porta di unche si era chiusa pizzicando dentro il suo guinzaglio. Johnny Mathis è undi 27 anni di Houston. Stava tornando a casa dopo il lavoro. Aveva parcheggiato la sua auto nel garage sotterraneo che si trova sotto il condominio di appartamenti dove l’vive. Il ragazzo ha raccontato alla CNN di essere appena uscito dall’, quando una donna ha preso il suo posto. La telecamera di sorveglianza ha immortalato il momento in cui la ragazza entra al suo posto dentro l’. Con il, un ...

Giacinto_Bruno : Peccato che nel comitato locale CRI non ci siano di questi eroi. - TommyPerna3 : @fattoquotidiano Ragazzi adesso arrivano i salvatori con la toga da prete e li salva! Se nn ci riescono poi mandano… - p_meia : Cantico cristiano 2019 'Poiché Dio salva l'uomo, lo salverà completament... -