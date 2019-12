Leggi la notizia su notizie

(Di martedì 17 dicembre 2019) Essere invisibili, esistere, calpestare lo stesso suolo che calpestano altre migliaia di persone mantenendosi però ai limiti della società, in condizioni di povertà assoluta. Dall’ultima indagine condotta dall’istat sono più di 50mila le persone senza dimora stimate in Italia, per la maggior parte si tratta di uomini, 4 su 10 sono italiani, una grande percentuale vive al nord Italia., città che si è dimostrata sempre al passo coi tempi e con l’innovazione, rappresenta uno dei centri urbani che più si è occupato di questa emergenza. Sono innumerevoli leche vedono protagonisti idella città, soprattutto durante il periodo di. È in programma la sera di martedì 17 dicembre, un cena alla “Casa del Volontariato” organizzata dal Progetto Arca. Per quanto riguarda la Viglia di, ci sarà una festa per i clochard della ...

notizieit : Un #Natale diverso per i senzatetto di Milano: tutte le iniziative - milvius81 : RT @Nonciclopedia: Oggi #17dicembre iniziano i Saturnali, in cui gli antichi Romani si abbuffavano a iosa e si scambiavano regali. Del tutt… - giannettimarco : RT @bambinogesu: ??Di marmellata, di cereali, di sottaceti, di miele… in #ludoteca ogni bambino ha adottato un barattolo e ne ha fatto un ca… -