Taylor Mega | il pessimo gesto a Live che non tutti hanno visto Chi l’ha notato è rimasto

(Di martedì 17 dicembre 2019) Trae Antonella Elia i dissapori erano iniziati la settimana scorsa durante la puntata di ‘CR4 – La Repubblica delle Donne’. Lunedì sera l’influencer e la ex stella di Non è la Rai si sono ritrovate faccia a faccia a ‘– Non è la D’Urso’ e ancora una volta tra le due sono volate parole tutt’altro che tenere. Barbara D’Urso ha ospitatoper confrontarsi con le famose cinque sfere e tra gli opinionisti non poteva mancare Antonella, subito umiliata dalla sexy influencer che ha confessato di non sapere chi fosse e affermato che era stata riesumata grazie alla lite avuta con lei da Piero Chiambretti. La Elia in tutta risposta ha criticato il calendario in cui laha posato senza veli con il presunto nobile scopo di fare beneficenza contro la violenza sulle donne. La discussione è stata lunga e accesa, con entrambe che nonrisparmiato frecciatine al veleno. ...

