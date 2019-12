Skoda - La nostra intervista a Marco Fini

Leggi la notizia su quattroruote

(Di martedì 17 dicembre 2019) Nel corso dei primi undici mesi del 2019, laha immatricolato in Italia 24.822 vetture, con una crescita del 4,7% rispetto allo stesso periodo dellanno precedente e con una quota di mercato dell1,40% (dati Unrae). Ecco la, responsabile flotte dellaItalia.Può tracciare un primo bilancio del 2019 per il settore auto aziendali? E quali previsioni fate per il 2020? Il 2019 si è sviluppato nel segno della stabilità per le auto aziendali, considerando il dato true fleet, ossia la somma delle auto aziendali comprate o noleggiate a lungo termine. Allinterno di questo scenario tendenzialmente stabile, si può notare una decisa e progressiva crescita delle Suv a scapito delle carrozzerie classiche, oltre che un sensibile cambiamento nelle alimentazioni, con un progressivo decremento del diesel a favore di benzina e ibride. Per il 2020 non ...

