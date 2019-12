Si sente male in classe | muore una studentessa di 18 anni

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di martedì 17 dicembre 2019) Il malore a scuola durante una lezione, la corsa al Policlinico e poi, la morte. Neanche il defibrillatore sottocutaneo posizionato da appena due mesi ha potuto salvarla. Federica Parmigiani, giovane18enne di Grottaferrata (Roma), è deceduta poco dopo il suo arrivo in ospedale. La ragazza si è sentitaall'improvviso, mentre seguiva una lezione in. Docente e compagni hanno subito dato l'allarme e all'istituto sono arrivati in pochi minuti i soccorritori del 118. Ma a nulla è servita la corsa disperata al policlinico Casilino. La giovane è morta poco dopo il ricovero.E con il decesso della18enne sono sorte numerose domande che ora dovranno trovare una risposta. Lo scorso ottobre, alla ragazza era stato impiantato un piccolo defibrillatore sottocutaneo capace di rilevare il battito cardiaco irregolare ed erogare uno choc salvavita per riportare il ...

