Scontro tra auto | 40enne muore incastrata tra le lamiere

(Di martedì 17 dicembre 2019) Un incidente mortale si è verificato nel pomeriggio di oggi, martedì 17 dicembre a Gazzo Veronese, Comune italiano di 5mila abitanti della provincia di Verona, in Veneto. Nel forte impatto una donnaè morta. Era alla guida di una Fiat 500, si è scontrata con un’altra, condotta da un 64enne che è stato estratto dai Vigili del fuoco dalledelle vettura e poi trasportato in elicottero dai sanitari del 118 a Verona, all’ospedale di Borgo Trento. Sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco e i carabinieri per ricostruire la dinamica del sinistro. Si tratta dell’undicesima vittima negli ultimi quattro giorni: sabato si sono verificati due incidenti mortali nel Veronese, nei quali hanno perso la vita un 55enne e due donne di 52 e 28 anni; domenica invece tre giovani sono morti in uno schianto frontale a Noventa di Piave, mentre un ciclista vicentino è ...

