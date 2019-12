Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Ile Speleologico della Campania – CNSAS è intervenuto oggi nei pressi del convento di San Domenico nel comune di Praianoper soccorrere una. La ragazza, diciottenne, èta mentre percorreva un sentiero deiprecipitando per circa 3 metri e battendo la schiena. Il compagno ha allertato quindi il 118, attivando di conseguenza il CNSAS. Subito la ragazza è stata raggiunta dal personale medico e tecnico dell’Eli118 di Salerno che assieme ad una squadra terrestre delha provveduto ad imbarellarla e trasferirla in una vicina zona dove è stata recuperata a bordo dell’elicottero. È stata quindi elitrasportata al vicino ospedale di Salerno per ulteriori accertamenti. Di supporto alle operazioni è stata la P.A. Millennium di ...

anteprima24 : ** Scivola sui monti Lattari, salvata #Giovane escursionista dal soccorso Alpino ** - finanza_online : Tonfo di @alkemy all'AIM Italia. Promossa al segmento STAR di Borsa Italiana, in forte calo stamane il titolo a Pia… - Inserandipity : a Roma tutti sanno (opportunisticamente tacciono):da sempre sui lungtevere pantegane dai platani a volte attaccano… -