Salerno | gattino ucciso e gettano in una fontana chiuso in un sacco di plastica

(Di martedì 17 dicembre 2019) Un fatto davvero sconcertante è avvenuto in provincia di. Unnero di pochi mesi è statoe gettato in una, dopo essere statoall’interno di un sacchetto di. Il gesto di violenza, che non è passato minimamente inosservato, è avvenuto precisamente a Rofrano in piazza Agnese Passarelli. Quanto accaduto, come riportato da Leggo, è stato denunciato da Rinaldo Sidoli, portavoce di Alleanza Popolare Ecologista. L’uomo ha chiesto di inasprite le pene per chi maltratta e uccide gli animali. Leggi anche –> Taylor Mega contro Antonella Elia: «Ringraziami per averti riesumato, chi ti c**a più»e gettato in unaIl fatto sarebbe accaduto nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 dicembre 2019. Ilè stato trovato mortoin undiall’interno dellain piazza Agnese ...

