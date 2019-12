Ministro Fioramonti in città per inaugurazione anno accademico GSSI

Leggi la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 17 dicembre 2019) L'Aquila - "L'Aquila è al centro della nostre attenzioni, abbiamo svolto molti incontri in questi mesi presso il Miur dopo ladell'scolastico, avevo detto che sarei tornato entro la fine dell'all'Aquila personalmente". Così ildell'istruzione, dell'università e della ricerca Lorenzo, in visita all'Aquila per tutta la giornata di oggi per partecipare alladell'della scuola di alta formazione del Gran Sasso Science Institute e per incontri nei Laboratori Nazionali dell'istituto di fisica nucleare del Gran Sasso e con il rettore dell'Università degli Studi dell'Aquila, Edoardo Alesse. "Lo faccio in un momento particolare in cui celebriamo ladell'di una grande scuola di dottorato come il ...

SalvatoreMerlo : Fioramonti bum-bum. Voleva 3 miliardi per la scuola “o mi dimetto”, non glieli danno. E non si dimette. Un ministro… - Capezzone : +++È stato un bel gesto quello del ministro #Fioramonti di dimettersi per tenere fede all’impegno pur assurdo che a… - fattoquotidiano : PRONTO A DIMETTERSI Il ministro l’aveva promesso: se non avesse ottenuto 3 miliardi per il Miur avrebbe lasciato la… -