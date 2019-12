Marjan, il randagio che aspettava la salvezza (Di martedì 17 dicembre 2019) In Iran, città devastata da guerre civili e dove la pace sembra lontana, un tenero cane di nome Marjan, probabilmente un randagio si era adagiato sulla strada proprio dove passavano le macchine e non si muoveva più. La cosa più incredibile è che nessuna delle persone che passava interveniva per prestare soccorso al povero Marjan. Dopo giorni e giorni che il povero cane era adagiato li non veniva ancora preso in considerazione, tutti lo evitavano come se fosse un semplice “ostacolo”. Improvvisamente un veterinario che passava da quelle parti notò Marjan adagiato per la via e si fermò per aiutarlo. Quando lo vide la situazione in cui versava Marjan era pessima, non riusciva a muoversi in quanto non aveva le forze per reggersi in piedi ed il suo pelo era pieno di parassiti che gli avevano causato delle escoriazioni sulla pelle. ...

