Libia | Di Maio dopo gli incontri con al-Sarraj e Haftar | “Proficui Serve soluzione

(Di martedì 17 dicembre 2019) Prima l’incontro con i vertici del Governo di Accordo Nazionale guidato da Fayez al-, a Tripoli, e poi la tappa a Bengasi, dove ha avuto un faccia a faccia con il generale Khalifa. Due appuntamenti inche al suo ritorno in Italia, il ministro degli Esteri Luigi Diha definito “proficui e importanti” annunciando che con al-“ci sentiremo o stasera o domattina per aggiornarci sull’esito di tutta la missione”, mentre con“ci vedremo nelle prossime settimane a Roma, come ci siamo detti”. Annunciando che l’Italia istituirà un “inviato speciale per la” che risponderà “direttamente alla Farnesina” per poter avere un rapporto “di alto livello politico continuo, intenso, con tutte le parti libiche”, Diha insistito sulla necessità di una “...

