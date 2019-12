Koulibaly | l’avvocato | “Ci aspettiamo un annuncio da ADL | un regalo di Natale | la

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di martedì 17 dicembre 2019), l’avv.undi ADL sulla questione multe Fulvio Marrucco, agente e avvocato che si occupa anche di rappresentare Kalidou, è intervenuto in diretta su Radio Punto Nuovo per parlare della questione multe post ammutinamento: “In questo momento quanto ho saputo dai giornali, a me non risulta ancora. Sono un tifoso, prima che avvocato e mi auspico al più presto un ricongiungimento e che il Napoli lasci stare. Resta una spada di Damocle in testa ai vari calciatori per un periodo molto lungo. – L’avvocato poi sottolinea – Napoli come squadra e società, per ricompattarsi, ha bisogno di un gesto che aiuti a risolvere questo problema che indubbiamente al di là della professionalità è nella testa di molti. Si è combattuto, discusso, parlato, non è un problema da poco per la serenità dei calciatori. Con l’auspicio che ...

SiamoPartenopei : Koulibaly, l'avvocato: 'Ci aspettiamo un annuncio da ADL, la questione multe pesa sui giocatori...' - napolista : L’avvocato di Koulibaly: “I giocatori nella testa hanno multe e diritti d’immagine” A Radio Punto Nuovo: ““Ci aspet… - FanpageNapoli : @SpudFNVPN @SpudFNVPN ma chi sei voglio sapere.. l avvocato di koulibaly: “ ci aspettiamo un comunicato di Adl sull… -