In Libia perdiamo tutto

(Di martedì 17 dicembre 2019) Il recente intervento russo e turco inmette fuori gioco l’Europa e in primis l’Italia. Rischiamo di perdere, alla fine anche il petrolio. Se fossi l’Eni mi preoccuperei. Ciò vale anche per i francesi e per l’Europa in generale.Lo abbiamo visto già in Siria e ora la storia si ripete: due potenze (una maxi e l’altra media) stanno prendendo progressivamente il controllo del Mediterraneo, mediante una sofisticata manovra competitiva e allo stesso tempo cooperativa tra i due. In Siria comandano Mosca e Ankara; dopo aver tentato un ruolo autonomo, l’Arabia Saudita si sta allineando; a Cipro (e ai suoi campi petroliferi offshore) non ci si può avvicinare senza il permesso turco; l’Egitto è preso in tenaglia e dovrà adeguarsi; Algeria e Tunisia hanno i loro problemi interni. La sponda nord (cioè ...

