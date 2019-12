Gessica Notaro dopo l’operazione | “È andato tutto bene”

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di martedì 17 dicembre 2019)aveva rivelato ieri ai suoi fan su Instagram di essere in ospedale, pronta per essere operata all’occhio, quello più duramente colpito dall’attacco con l’acido operato da Edson Tavares. Qualche ora fa ha voluto aggiornare tutti sulla situazione.“Èbene. Grazie perl’affetto che come sempre mi dimostrate. Questo piccolo intervento consisteva nel separare le palpebre cucite 2 anni fa per poter aprire l’occhio e controllare che la mucosa cucita sulla cornea stesse svolgendo al meglio la sua funzione“, esordisce così lasu Instagram, con due foto prima dell’intervento a cui è stata sottoposta ieri. Ammette anche un po’ di dolore: “Un pochino si. Le palpebre si sono unite tra loro e quindi mi hanno dovuto effettuare un taglio vero e proprio. Diciamo che erano meglio un cappuccino e una brioche“. Poi ringrazia i ...

