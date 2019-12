Gemma Galgani crolla in lacrime A Uomini e Donne arriva la rivelazione su Juan Luis

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 17 dicembre 2019) Nello studio diè semprea tenere banco. La dama, più volte attaccata da Tina in questi anni per la sua eccessiva permanenza in studio, sta vivendo un momento difficile tanto che l’amore per lei sembra un miraggio. Dopo la batosta rimediata dal Gabbiano Giorgio Manetti, e la storia con Marco Firpo finita nell’oblio,in questa stagione ha incassato il no di Jean Pierre che più volte l’ha definita solo un’amica. Poi èto, con il quale la storia procede a corrente alternata. Lo scontro del cavaliere con Armando Incarnato ha scatenato lo studio di “” e il loro scontro travolge anche l’ormai storica dama, acerrima nemica di Tina Cipollari, che scoppia in.A dare la stura l’intervento del cavaliere nella discussione fra Armando e Veronica: “Mi dispiace – ha osservato – è che poi si fanno ...

