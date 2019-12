Di Maio vola in Libia per incontrare Serraj e Haftar A gennaio conferenza Berlino

Leggi la notizia su ilsole24ore

(Di martedì 17 dicembre 2019) La visita di martedì 17 dicembre indel ministro degli Esteri Luigi Diche incontrerà le massime autorità di Tripoli (Fayez al), Bengasi (Khalifa) e Tobruk (Aguila Saleh Issa) è un altro piccolo tassello del complesso mosaico che l'Italia, insieme a Francia, Germania e Regno Unito, sta cercando di completare insieme all'inviato dell'Onu, Gahssem Salamè, con l'obiettivo di un cessate il fuoco che apra la strada a una soluzione politica della crisi.

