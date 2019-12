Crolla edificio ad Aversa | paura in piazza Marconi

Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto(Ce) – Tantaall’alba ad, dove si è verificato il crollo di un. Il tutto è avvenuto nella centrale. Alle prime ore del mattino – come riporta teleclubitalia – un boato ha svegliato decine di persone residenti nella zona, ma fortunatamente al momento non si registrano feriti. La struttura, già fatiscente, era di proprietà dei monaci di San Girolamo e un tempo ospitava un istituto scolastico per futuri sacerdoti. Pur dovendo essere abbattuta, fino al crollo non è stato ratificato alcun provvedimento da adottare. Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia die i vigili del fuoco che in mattinata stanno eseguendo controlli per verificare la stabilità strutturale di quel che resta dell’. Al momento l’arteria è interdetta al traffico veicolare e pedonale in quanto ...

