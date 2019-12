Cannabis light | Buffagni | “Salvini e Meloni facciano test antidroga”

Leggi la notizia su notizie

(Di martedì 17 dicembre 2019) Continuano le polemiche in merito all’emendamento sulla, stralciato dalla manovra economica del governo e riesumato questa volta dal viceministro allo Sviluppo Economico Stefanodurante un’intervista alla trasmissione radiofonica Un giorno da pecora. L’esponente del M5s ha infatti criticato i principali oppositori dell’emendamento, tra cui Matteo Salvini e Giorgiache hanno esplicitamente parlato di stato spacciatore, avanzando la proposta di far eseguire ilantidroga a tutti i parlamentari.sullaNel corso del suo intervento nel programma di Radio Rai,ha puntato il dito sulla presunta ipocrisia di alcuni parlamentari; che attaccherebbero la briga in pubblico per poi farne tranquillamente uso nel loro privato: “Visto che si sta creando un problema grosso come una casa sulla...

LucaBizzarri : La cannabis light, tecnicamente, non è droga. Tranquilli, i ragazzi non compreranno mai droga dallo stato, continue… - fattoquotidiano : Cannabis light, Casellati: “Norma inammissibile”. Scoppia la bagarre in Senato: scontro tra Airola (M5s) e Pillon (… - fanpage : Salta l'emendamento sulla cannabis light: 'Schiaffo a 12 mila famiglie e all'agricoltura' -