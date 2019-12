Arte moderna | razzismo | scimmie e FIFA | la ricetta per un disastro

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di martedì 17 dicembre 2019) Per chi come me non segue il calcio, la storia dei cori razzisti negli stadi è giunta all’orecchio … L'articolo: laper unproviene da Termometro Politico.

MarcoBellinazzo : Di certo sono poco sensibile all'arte moderna, ma faccio fatica solo io a comprendere la forza iconica anti-razzist… - poliziadistato : Ritrovato a Piacenza quadro attribuito a #Klimt Si tratterebbe del 'Ritratto di signora' rubato nel 1997 da Galleri… - stfpgg : RT @MarcoBellinazzo: Di certo sono poco sensibile all'arte moderna, ma faccio fatica solo io a comprendere la forza iconica anti-razzista d… -