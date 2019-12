Annunciata la data zero di Max Pezzali a Bibione | info e biglietti in prevendita

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di martedì 17 dicembre 2019) Ladi Maxè finalmente ufficiale. L'artista pavese suonerà allo stadio il 2 luglio, prima della doppietta che terrà allo stadio San Siro nelle serate del 10 e 11 luglio.inper il concerto di Maxper lasono insu TicketOne e in tutti i canali abilitati, con consegna che sarà garantita attraverso i canali ufficiali. Saranno quindi recapitati con corriere espresso e con ritiro sul luogo dell'evento. In questo caso, è necessario presentarsi in cassa con la ricevuta ottenuta tramite TicketOne e un proprio documento valido. Per il ritiro da parte di terzi occorre invece portare a termine la procedura per il cambio di utilizzatore, che sarà messa a disposizione dal venditore a pochi giorni dalladell'evento. Il concerto di Maxa San Siro Maxè ...

OptiMagazine : Annunciata la data zero di @MaxPezzali a Bibione, info e biglietti in prevendita - AllMusicItalia : Il 2019 di @Salmolebon sarà contrassegnato da una forte presenza dal vivo. In attesa di San Siro è stata annunciata… - Console_Tribe : Annunciata la data di uscita di My Hero One’s Justice 2 - -