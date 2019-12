Andrea Iannone sospeso dopo un controllo antidoping

Leggi la notizia su trendit

(Di martedì 17 dicembre 2019) Guai in vista per, attuale compagno di Giulia De Lellis. Il pilota motociclistico infatti sarebbe statoper un “risultato analitico avverso” a steroidi anabolizzanti androgenici esogeni. Il risultato proviene da un testeffettuato il 3 Novembre a Sepang, quando si è svolta la penultima gara del motomondiale. Secondo il regolamento della FIM, considerando il risultato positivo al test,non potrà per il momento partecipare ad alcuna gara, ma potrà chiedere l’analisi delle urine prelevate in Malesia, così da poter eventualmente chiedere anche la revoca della sospensione. L'articolounproviene da Trash Italiano.

